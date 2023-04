Escola no Porto. Professora agredida por aluno com mata-leão

Um aluno da Escola Básica e Secundária do Cerco, no Porto, agrediu uma professora com um golpe de mata-leão no passado dia 17 deste mês.

A agressão ocorreu perante a turma, que, segundo o Correio da Manhã, reagiu com “risos e aplausos”.

O mesmo jornal dá conta de que esta será a terceira agressão cometida contra profissionais daquela escola este ano letivo. As duas anteriores visaram auxiliares de educação, tendo uma delas sido feita por um encarregado de educação.

A direção da escola diz que o aluno agressor não foi à escola desde o ataque à professora, pelo que não foi ainda tomada qualquer decisão.