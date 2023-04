UE. Graça Carvalho eleita para Conselho de Administração do think tank do PPE

A antiga ministra de Ciência e do Ensino Superior Maria da Graça Carvalho foi eleita, na quinta-feira, membro executivo do conselho de administração do Martens Center, think tank do Partido Popular Europeu (PPE)

Além de Graça Carvalho, que também é a atual presidente do Instituto Sá Carneiro, foram ainda eleitos a atual presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, e o antigo líder do PPE Joseph Daul e Hans-Gert Pöttering, antigo Presidente do PE.

O Martens Center é o think tank do Partido Popular Europeu e tem como principal missão contribuir para o debate político na União Europeia, dirigindo as suas diversas atividades a decisores políticos e ao público em geral.