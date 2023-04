easyJet. Tripulantes de cabine anunciam novo pré-aviso de greve

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) vai apresentar um novo pré-aviso de greve dos tripulantes de cabine da easyJet depois de não terem havido acordos com a empresa.

"Após a greve realizada nos dias 1, 2 e 3 de abril, onde, indubitavelmente, os tripulantes demonstraram a sua insatisfação à empresa, havia a expectativa que a easyJet entendesse as dificuldades vividas pelos seus trabalhadores e a emergência social vivida, sobretudo na base de Faro", diz um comunicado do SNPVAC, enviado, esta quinta-feira à agência Lusa.

Acrescenta-se ainda que, "entre o fim da greve e o dia de hoje [quarta-feira], o SNPVAC deu várias oportunidades de aproximação entre as duas posições, que por natureza são antagónicas, mas deveriam visar o mesmo objetivo: paz social, condições de trabalho dignas, crescimento da empresa e dos tripulantes".

O sindicado informa que não possível chegar a acordo, com easyJet a “considerar os tripulantes das bases portuguesas trabalhadores menores, perpetuando" e a sua "precarização e discriminação relativamente aos colegas de outros países".

Deste modo, o sindicato acusa a companhia de "manipulação nas propostas apresentadas, apenas com uma realocação de valores: Não existe vontade real em fazer progredir esta negociação e, mais uma vez, a empresa demonstra que 'quer pagar para ver'", sustenta.

As negociações, contudo, não acabaram, estando marcado para o próximo número três de maio uma nova reunião.

A publicação considera que para "melhor explicar o processo e as razões que levaram a esta decisão", o sindicato irá realizar reuniões com os associados da easyJet nas três bases portuguesas da companhia: em Faro no dia 2 de maio (às 11h00), no Porto nos dias 04 (às 16h30) e 05 (às 11h00) e em Lisboa no dia 12 (às 11h00 e às 14h30).

"Este passo não é dado de ânimo leve. Temos a razão do nosso lado e a total convicção que a nossa reivindicação é justa. Antecipamos um verão bem quente, pois a empresa continua a desconsiderar os tripulantes", concluiu.