Resgatado corpo da barragem de Ouvedo

Foi, durante a tarde desta quinta-feira, encontrado a boiar o corpo de um homem na barragem de Ouvedo, em Ponte da Barca.

O alerta foi dado pelas 12h56 e, segundo declarações do comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, Marco Domingues, à agência Lusa, o cadáver foi retirado por uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros de Viana do Castelo.

Pelas 13h03, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho pediu à EDP a redução do caudal ecológico da barragem de Touvedo para ser possível aceder ao corpo, que apareceu na zona de descarga.

"Com a redução do caudal, o corpo acabou por ir ao fundo, o que obrigou a intervenção de uma equipa de mergulhadores", disse Marco Domingues.

Até agora, não são conhecidas as causas da morte.

No local estiveram 20 operacionais e oito viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, Companhia de Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, o INEM e a GNR.