Jogos Perigosos

Por Miguel Alvim, Advogado em prática individual

A marca de água desta maioria e governo socialistas, já se viu, é serem levianos e brincar com coisas sérias, que nos saem caras ou mesmo muito caras, como sucede com a TAP.

Mas não é só com a TAP.

Que se saiba, e pelo menos à margem dos Advogados e da sua Ordem, foram ultimamente discutidos no Parlamento vários projectos de lei sobre as ordens profissionais.

Parece que estes de projectos de lei tiveram origem num relatório elaborado em 2018 pela OCDE, em colaboração com a Autoridade da Concorrência, que, a propósito, fez uma série de recomendações de alteração às normas de autorregulação própria das ditas ordens profissionais.

Segundo se pode apurar do exame desse relatório, OECD Competition Assessment Reviews: Portugal, Volume II – Self Regulated Professions (disponível na ‘internet’ em http://oe.cd/2j8), o seu enfoque essencial é economicista e parte de uma ideia preconceituosa, i.e., sem fundamento efectivo, real e sério: a de que a existência de legislação e regulamentação cujo objectivo é estruturar e regular o exercício de determinadas profissões liberais autorreguladas e assegurar e proteger os direitos dos cidadãos (como sucede com a advocacia) acaba por restringir a concorrência no mercado.

Com efeito, uma das supostas “conclusões” principais do citado relatório no que toca à avaliação de impacto concorrencial no sector das profissões autorreguladas – tendo em conta a observação de que elas desempenham um papel na economia que excede largamente a sua quota de valor acrescentado e de emprego, por exemplo, através da prestação de serviços com forte componente de conhecimento –, é de que esta condição, bem como a existência de regras de exercício de actividades demasiado restritivas ou onerosas, limitam a concorrência no mercado pelos serviços prestados.

Donde extraíram outra suposta “conclusão” (numa cenarização que não provam): a ausência de pressão concorrencial pode induzir os membros destas profissões a cobrar preços mais elevados e a fornecer serviços de qualidade inferior, e diminui os incentivos para que estas profissões se adaptem à evolução do mercado e às inovações (com custos desnecessários, gastos de tempo e geração de procedimentos excessivamente complicados com um impacto negativo na sociedade).

Estribados nessas “conclusões principais”, os subscritores do mesmo relatório apresentam uma recomendação da desregulação e descondicionamento do acesso ao exercício destas profissões autorreguladas e apresentam várias opções de política que visam eliminar as barreiras regulatórias, incluindo aquelas que limitam a capacidade dos profissionais de concorrer entre si (por exemplo, impondo condições de exercício da actividade).

No final, como resultado, o relatório estima um impacto positivo total na economia portuguesa de cerca de 130 milhões de euros anuais, equivalente a 0,07% do PIB (!)

No que toca ao exercício da advocacia, contudo, estas projecções económico-financeiras estão completamente desfocadas, visto que não ponderam nem os fins próprios do Estado de direito, nem os valores essenciais da sua específica problemática profissional.

Como deveria ser evidente, o melindre e a imprescritível exigência da melhor, mais eficiente e mais cabal protecção dos direitos, liberdades e garantias de todos, é absolutamente incompatível com a abertura do exercício da advocacia, como o relatório propõe, a profissionais com diplomas universitários noutras áreas ou mesmo sem título universitário no sector (ainda que com o álibi de cursos de pós-graduação na profissão).

Trata-se de uma pura falácia, além de um enorme risco, abrir o acesso da profissão a pessoas com diferentes experiências educacionais, visto que deixaria os cidadãos absolutamente desprotegidos e à mercê de prestadores de serviços jurídicos sem a adequada e indispensável qualificação e formação.

Para já não falar na fatal desprotecção de direitos de cidadania que resultaria, imediatamente, de outra peregrina recomendação apresentada pelo relatório, quanto à restrição dos actos que até agora são actos próprios dos advogados e dos solicitadores (e estão completamente indicados e plasmados na lei).

Uma restrição que constituiria uma desvalorização da advocacia, absolutamente inconciliável com a isenção, o rigor, a dignidade e a segurança da profissão.

Valha a verdade, se estas “recomendações” do relatório OCDE fossem aprovadas, não era apenas a advocacia a ficar exposta e em risco, mas, como bem diz a Bastonária da Ordem dos Advogados, o próprio edifício da Justiça seria arruinado, posto no chão.

E com ele, as vidas concretas, e a própria segurança e protecção de todas as pessoas e agentes económicos.

Sucede que as maiorias e os governos são mandatados para servir o melhor possível o bem comum e fazê-lo de forma prudente, sensata e construtiva.

Não estão mandatados para degradar e desmantelar (apesar, está visto, de todos os esforços nesse sentido dos actuais incumbentes).