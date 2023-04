Lusodescendente de 16 anos desaparecido no Luxemburgo

O jovem lusodescendente Camron Pereira de Sousa, de 16 anos, está desaparecido no Luxemburgo desde quinta-feira.

De acordo com o jornal Bom Dia Luxemburgo, o jovem foi visto pela última vez no liceu de Belval, no sul do país.

O adolescente, disse esta terça-feira a polícia em comunicado, é magro, com 1,70 metros de altura, tem o cabelo curto e encaracolado e a pela escura.

No dia do desaparecimento, 20 de abril, o jovem usava uma sweatshirt com capuz preta, umas calças claras e uns ténis pretos da marca Asics.

É pedido a quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem para as encaminhar para a polícia de Differdange através do número (+352) 244 53 1000 ou pelo e-mail Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu.