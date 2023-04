Guerra: Xi Jinping e Zelensky estiveram ao telefone pela primeira vez desde o início da guerra

Pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia, o presidente da China e o homólogo ucraniano, tiveram uma conserva, por telefone, que terá durado cerca de uma hora.

Na rede social Twitter, Volodymyr Zelensky afirmou que a conversa foi “longa e significativa”, acrescentando que o telefonema, assim como a nomeação de um embaixador da Ucrânia na China, “dará um poderoso impulso ao desenvolvimento das nossas relações bilaterais".

Já Xi Jimping, de acordo com a imprensa internacional, disse que conversou com Zelensky "sobre a questão da crise na Ucrânia, a China sempre esteve do lado da paz e a sua posição central é promover negociações de paz”.

O líder chinês disse ainda que pretende enviar uma delegação ao país invadido de modo a tentar dar início às negociações de paz.