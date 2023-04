Detido jovem de 20 anos por pornografia de menores e coação nos Açores

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 20 anos, por fortes indícios da prática de crimes de pornografia de menores agravado e de coação.

A detenção ocorreu em Ponta Delgada, da Ilha de São Miguel, “na sequência de pesquisa a equipamentos informáticos do arguido, onde foram encontrados mais de 400 ficheiros de fotografia e vídeo, retratando adolescentes do género feminino, em poses pornográficas”, revelou a PJ em comunicado.

O arguido interagia com as vítimas através das redes sociais, partilhando conteúdos íntimos e aliciando-as a agirem da mesma forma.

“Na posse das fotografias e vídeos comprometedores, o arguido passava a exigir a remessa de mais ficheiros, com crescente grafismo pornográfico. Para o efeito, ameaçava as menores com a divulgação pela internet das imagens anteriormente recebidas”, explicou a autoridade.

O detido foi presente às Autoridades Judiciárias, tendo-lhe sido aplicadas, entre outras, as medidas de coação de proibição de contactos e aproximação das vítimas, bem como proibição de aquisição e utilização de qualquer equipamento de acesso à internet.