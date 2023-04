Parlamento vota (novamente) diploma da eutanásia no dia 12 de maio

O parlamento vai (novamente) votar o decreto de despenalização da morte medicamente assistida, agendado para o dia 12 de maio. O Partido Socialista (PS) já afirmou que irá confirmar.

O agendamento foi esta quarta-feira anunciado pela porta-voz da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha, no final da reunião, em declarações aos jornalistas.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa vetou, na semana passada, o diploma, justificando a decisão com dúvidas em dois pontos que, diz, precisam de ser clarificados.

O PS, Iniciativa Liberal (IL) e Bloco de Esquerda (BE) vão avançar com a confirmação do decreto, para que este seja promulgado.