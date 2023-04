Mamadou Ba começa hoje a ser julgado por difamação e calúnia de Mário Machado

Entre as testemunhas arroladas pela defesa de Ba estão Francisca Van Dunem, a socialista Ana Gomes, o ex-líder do BE Francisco Louçã, o sociólogo Boaventura Sousa Santos, o deputado e líder do Livre Rui Tavares.