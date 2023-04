Barbie lança boneca com Trissomia 21

A empresa de brinquedos Mattel apresentou, esta terça-feira, a primeira Barbie com Síndrome de Down.

A Mattel explicou, através de um comunicado, que trabalhou em conjunto com a Sociedade Nacional de Síndrome de Down dos EUA para criar a nova boneca.

A Barbie tem uma estatura mais curta e um tronco mais comprido do que as suas outras bonecas. O rosto apresenta também diferenças, com uma forma mais redonda, olhos amendoados, orelhas mais pequenas e um nariz mais achatado, informa a Mattel, acrecescentando que as palmas das mãos até incluem uma única linha, uma característica frequentemente associada às pessoas com Síndrome de Down

Está vem com um vestido com borboletas e flores amarezas e azuis, cores associadas à sensibilização para a Trissomia 21.

"O nosso objetivo é permitir que todas as crianças se revejam na Barbie e, ao mesmo tempo, encorajá-las também a brincar com bonecas que não se parecem com elas próprias", explicou Lisa a vice-presidente executiva e diretora global da Barbie & Dolls, da Mattel.