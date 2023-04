"Cumprir Abril": É tempo de prestar contas

Muito se tem escrito e dito sobre “Cumprir Abril”. Com esta expressão, pretende-se evidenciar de que forma têm sido ou não atingidos os ideais que motivaram a revolução de Abril de 1974, alicerçados na Liberdade.

Se procurarmos inspiração em Sérgio Godinho e nos versos da música que tem como título “Liberdade”, encontramos uma clara definição para “Cumprir Abril”. Diz o poeta: “Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação”.

Esta canção, lançada em 1974, continua atual. Mesmo não partilhando do pensamento político do autor, mas que é merecedor do meu respeito e consideração, não deixo de concordar totalmente com a ideia de que, para se viver numa sociedade livre e equilibrada, devemos ter paz, pão, habitação, saúde e educação.

Contudo, 49 anos volvidos desde 1974, constato que nunca se viram dias tão negros, ou seja, nunca se cumpriu tão pouco Abril. Ora vejamos.

Quanto à paz, podemos fazer duas análises, uma interna e outra externa. A paz interna ao país, em especial a paz política, económica e social, vive tempos difíceis. Órgãos de soberania, instituições, sindicatos e associações sempre em conflito, levando à depreciação da política e dos políticos perante a opinião pública e, consequentemente, ao desgaste, ao descrédito e, em última instância, à corrupção. No plano externo, a Europa está em guerra, com a interminável invasão da Ucrânia, e todos os dias eclodem conflitos nos quatro cantos do mundo. Abril, na questão de paz, está claramente por cumprir!

Quanto ao pão, não será difícil assumir que estamos a viver num país cada vez mais pobre. Até ao final do século passado, e fruto da nossa adesão à União Europeia, crescemos e enriquecemos. No entanto, os 23 anos do século XXI têm sido de profundo empobrecimento. Caminhamos a passos largos para a cauda da Europa. Os pobres cada vez são mais. A classe média tende a desaparecer. E até os ricos saíram do país, levaram as suas empresas para países onde melhor os acolhem. Abril, na questão do pão, está claramente por cumprir!

Quanto à habitação, tema que tem estado na ordem do dia pelas piores razões, não podemos ignorar que os nossos jovens, hoje em dia, não conseguem adquirir ou arrendar a sua primeira habitação. Para os portugueses em geral, verifica-se a inexistência de oferta, que conduz a preços elevados. Tudo isto porque se tem pugnado pela proteção das rendas, pela falta de incentivo aos privados para construir, seja para venda ou para arrendamento, e, agora, pela maldição ao Alojamento Local. As políticas protecionistas e estatizantes levaram a este ponto de rutura. Abril, na questão de habitação, está claramente por cumprir!

Quanto à saúde, não será excessivo assumir que o Serviço Nacional de Saúdes (SNS) está nos “cuidados intensivos”, em situação de “coma profundo”. Acrescem as questões da falta de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, das carreiras e da respetiva valorização, das instalações degradadas e, também, da ideologia, que não convive bem com parcerias público-privadas. Enfim, esta “mistura explosiva” tem conduzido à saída massiva de profissionais do SNS, ao encerramento de urgências, à gritante falta de recursos humanos nos cuidados de saúde primários, ao aumento dos tempos para marcação de consultas e de cirurgias e, de uma forma geral, à degradação da saúde dos portugueses. Estamos abandonados à nossa sorte. Abril, na questão da saúde, está claramente por cumprir!

Por último e quanto à educação, começamos pela total desvalorização da carreira docente, que conduziu à atual falta de professores em todos os níveis de ensino da escola pública. Muitas escolas degradadas. Indisciplina nas escolas, com professores e auxiliares desautorizados. Não há paz nas nossas escolas públicas. Impera a cultura do facilitismo. Abril, na questão da educação, está claramente por cumprir!

E são estes os resultados da implementação das políticas públicas prosseguidas pelos Governos do Partido Socialista que, sozinho ou em coligações com partidos da esquerda radical, têm governado o país durante 28 anos.

Nós, portugueses, temos obrigação de nos indignar – curiosamente, como alguém da esquerda dizia tantas vezes! E fazemo-lo pelo nosso querido país que está, ele mesmo, em agonia profunda.

Está na hora de mudar! Porque queremos cumprir Abril!

Presidente dos Autarcas Social Democratas e Presidente da Câmara Municipal de Mafra