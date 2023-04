UEFA. Na falta de títulos, salvam-se as contas

por João Sena

Seis equipas nacionais participaram, esta temporada, nas competições europeias, obtendo resultados muito dispares que tiveram como consequência a queda de Portugal para a sétima posição no ranking da UEFA. A época ainda não acabou, mas as notícias não são boas. No próximo ano mantém-se tudo na mesma, mas em 2024/25 vamos ter apenas cinco equipas na Europa: um clube na fase de grupos e outro na terceira pré-eliminatória e playoff da Liga dos Campeões, dois na Liga Europa e um na Liga Conferência.

O vencedor da Taça de Portugal tem entrada direta na fase de grupos da Liga Europa e o terceiro classificado da liga portuguesa joga a qualificação. Contudo, se o vencedor da taça for o campeão ou o segundo classificado, o terceiro classificado tem acesso direto à Liga Europa. A vaga da Liga Conferência vai para o quarto classificado, caso o vencedor da taça vá à Liga Europa, ou para o quinto, no caso do vencedor da taça ser um dos dois primeiros do campeonato. O ranking de cada país é calculado dividindo o número total de pontos das suas equipas pelo número de equipas participantes nas competições europeias, numa determinada época, sendo que a vitória vale dois pontos e empate um. O valor obtido é depois somado aos valores das quatro temporadas anteriores, obtendo-se assim o coeficiente final. Os clubes que alcançam os oitavos de final, quartos de final, meias finais ou finais da Liga dos Campeões e Liga Europa ou meias finais ou final da Liga Conferência recebem um ponto extra por cada uma dessas eliminatórias.

O FC Porto e o Benfica têm sido determinantes para a posição portuguesa na UEFA, seguidos pelo Sporting e Braga – estes quatro clubes são responsáveis por 91,9% dos pontos acumulados nas últimas cinco épocas (incluindo a atual). A queda no ranking explica-se pela série de derrotas acumuladas desde 2018/19. Ter clubes do meio da tabela a jogar competições europeias pode ser muito simpático, mas acaba quase sempre em derrota e por prejudicar o coeficiente de pontos obtidos.

Esta época, FC Porto e Sporting tiveram entrada direta na principal prova de clubes, a que se juntou o Benfica depois de ter ultrapassado a terceira pré-eliminatória e o playoff. O Braga começou na Liga Europa, o Vitória de Guimarães disputou a segunda e terceira pré-eliminatória da Liga Conferência e o Gil Vicente jogou a terceira pré-eliminatória e o playoff dessa mesma competição. Não foi uma época brilhante e os maus resultados acabaram por fazer Portugal baixar uma posição no ranking da UEFA (de 6.º para 7.º). Mas nem tudo foi mau, apesar da eliminação, houve clubes a ganhar muito dinheiro, mas já lá vamos.

O Benfica foi eliminado sem perder um jogo fora de casa! Foi a monumental escorregadela na Luz perante o Inter (0-2) que tirou a equipa portuguesa da competição, onde registou seis vitórias, três empates e uma derrota. O Benfica, a par do Manchester City e Nápoles, foi a equipa que marcou mais golos até ao momento na prova: 26, com uma média de 2,6 golos por jogo, num total de 142 remates, cinco dos quais os postes. Nos dez jogos realizados, teve 52,2% de posse de bola e a eficácia de passe foi de 86,7%. Foi a terceira equipa com mais desarmes e recuperações de bola, muito graças ao trabalho de Florentino e Otamendi. O defesa central surge no ranking da UEFA com o melhor na recuperação de bolas.

O FC Porto caiu nos oitavos de final perante o Inter. Nos oito jogos realizados, venceu quatro, empatou um e perdeu três. Marcou 12 golos, num total de 112 remates, sofreu oito, teve 48% de posse de bola e 80,2% de eficácia no passe.

A passagem do Sporting pela Liga dos Campeões resume-se aos seis jogos da fase de grupos, onde obteve duas vitórias, um empate e três derrotas. Marcou oito golos, em 45 remates, e sofreu nove. A posse de bola foi de 47,6 e 81,8% de passes certos. O clube de Alvalade fez ainda seis jogos na Liga Europa (playoff e duas eliminatórias) tendo ganho um, empatado quatro e perdido outro, que ditou a eliminação perante a Juventus.

O Braga realizou seis jogos na Liga Europa, conseguiu três vitórias, um empate e duas derrotas, foi eliminado e acabou a jogar a Liga Conferência, onde perdeu os dois jogos. O Vitória de Guimarães realizou quatro jogos na Liga Conferência, obteve duas vitórias, um empate e uma derrota, foi essa pesada derrota que ditou o afastamento na terceira pré-eliminatória. O Gil Vicente teve um registo ainda pior, com uma vitória, um empate e duas derrotas que motivaram a eliminação no playoff.

Exemplo de Itália

Os clubes italianos garantiram presença nas meias finais das três competições europeias. Milan e Inter vão lutar por um lugar na final da liga milionária, Roma e Juventus querem estar na final da Liga Europa e a Fiorentina pretende fazer história na Liga Conferência. Se os astros se alinharem, os italianos pode repetir o feito da época 1989/90 quando venceram as três competições de clubes na Europa: o Milan venceu a Taça dos Clubes Campeões Europeus ao bater na final o Benfica, a Juventus conquistou a Taça UEFA e a Sampdoria ganhou a Taça das Taças.

Portugueses a faturar

Seis clubes participaram nas competições europeias esta época, e agora que a aventura terminou é altura de fazer contas. A UEFA distribuiu pelos clubes portugueses qualquer coisa como 183,2 milhões de euros, valor que coloca Portugal no 5.º lugar dos países que receberam mais dinheiro, atrás da Inglaterra (335,3 milhões), Alemanha (313,5 milhões), Itália (312,4 milhões) e Espanha (289,7 milhões). As contas são fáceis de fazer. Com a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, o Benfica recebeu 72,5 milhões de euros e foi, de longe, a equipa que mais dinheiro encaixou na temporada europeia. O FC Porto caiu nos oitavos de final da Liga dos Campeões e mesmo assim embolsou 61,2 milhões de euros. O Sporting começou na Liga dos Campeões, onde foi eliminado na fase de grupos, e acabou nos quartos de final da Liga Europa – a passagem pelas duas competições valeu aos leões 38,4 milhões de euros. O Braga recebeu 9,3 milhões de euros pela participação na Liga Europa e Liga Conferência, o Gil Vicente encaixou 950 mil euros na sua participação na Liga Conferência e o Vitória de Guimarães recebeu 750 mil euros da mesma competição. Ao todo, a UEFA vai distribuir dois mil milhões de euros por todos os clubes. Na fase de grupos, cada clube recebeu 2,8 milhões de euros por vitória e 950 mil euros por empate. O apuramento para os oitavos de final valeu 9,6 milhões de euros, o acesso aos quartos de final representou um encaixe de 10,6 milhões, a presença na meia-final vale 12,5 milhões, o vice-campeão ganha 15,5 milhões e o campeão europeu recebe 20 milhões.