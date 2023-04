Pessoas que não se comprometem

O 25 de Abril trouxe-nos coisas maravilhosas. A Liberdade acima de tudo. Liberdade de dizermos o que pensamos e de fazermos o que sentimos. De podermos defender as nossas convicções e princípios sem amarras ou medos. Com ela veio também, como sempre, a confusão de alguns acharem que dizer ou fazer tudo não passa também por respeitar e valorizar o outro lado. A outra pessoa. Foram-se perdendo alguns valores e o respeito foi-se também desvanecendo. Hoje em dia, torna-se cada vez mais difícil criar relações humanas porque há muitos egoístas que se estão a marimbar e só pensam no próprio umbigo. Não respeitam nada nem ninguém, não querem saber. A própria ideia da amizade e tudo o que a palavra implica, perde muitas vezes o seu significado quando vejo quase toda a gente a tratar por “amigo” os conhecidos e por mano, irmão, brother, bro e mais umas quantas, gente que não lhes diz assim tanto como se sugere ou seria suposto. Sinal dos tempos em que tudo é fugaz e efémero.

Com essa perda de identidade, vai-se também aquilo que era a palavra que muitas vezes bastava para selar acordos e compromissos, mas também simples combinações ou programas. Há por aí muito esguio que não gosta de se comprometer, que deixa as coisas no vazio e que está sempre a pensar em algo mais do que diz. Dentro destes, confesso que me metem especial confusão aqueles que, quando são convidados para qualquer coisa, respondem “em princípio sim” quando sabem perfeitamente que é “quase de certeza que não”. Os que depois dizem alguma coisa, os que dizem que sim e depois não dizem nada, nem aparecem, mostrando que o convite que lhes foi feito vale zero e a pessoa que o fez, merece pouca ou nenhuma consideração. Não gosto dos que estão sempre há espera para ver se aparece um convite melhor ou um programa mais interessante para escolherem o que mais lhes convém, borrifando-se para os outros. Os que escolhem por puro interesse, que deixam os outros pendurados e falam no dia seguinte como se nada fosse.

Mal sabem eles que os outros não são todos burros, que não são só eles os espertos. Assim vamos criando a gestão de expectativas em relação a determinados indivíduos e não há nada pior do que não esperarmos nada de alguém. De já estarmos a contar que falhe ou que escolha outra coisa. Que invente uma qualquer desculpa esfarrapada, como se tivéssemos a palavra “estúpido” escrito na testa. Todos nós temos gente dessa a passar pela nossa vida. É deixá-los passar, deixar tanto que se afastem. Passa a ser indiferente, conta muito pouco. Sempre preferi os que dizem que vão e vão mesmo a menos que algo de grave ou inadiável se passe e que nunca fica sem uma justificação. Gosto dos que estão e estão com tudo, os que aparecem nos momentos mais difíceis, os que não nos abandonam, que não nos trocam e não preferem esperar para ver o que dá.

Na verdade os que nos rodeiam explicam muito do que somos e no que nos tornamos. Com o tempo aprendemos a ser menos esponjas e mais filtros. Aprendemos a valorizar os mais consistentes. Os fiáveis. Não há cumplicidade possível com quem não se quer comprometer. Com quem está mas não está, que vai e volta constantemente, que diz uma coisa e faz outra e que uns dias assim outros dias assado. Há quem ainda não tenha percebido que liberdade é uma cultura de exigência e de respeito para com os outros e consigo próprio.