Jardim Zoológico de Lisboa. Cerca de 14 mil pessoas enganadas por falso passatempo

Pelo menos cem pessoas foram burladas no âmbito de um falso passatempo do Jardim Zoológico de Lisboa, tendo sido o próprio espaço a alertar para o esquema.

Num comunicado enviado às redações, o Jardim Zoológico alerta para uma página falsa criada nas redes sociais que está a anunciar um passatempo para celebrar o aniversário do espaço e que promete oferecer quatro bilhetes a "10 sortudos" vencedores. Para se habilitar a ganhar, bastava escrever na caixa de comentários "Feliz aniversário".

Foram cerca de 14 mil as pessoas que o fizeram e que, como era descrito no anúncio, receberam uma mensagem de confirmação a dizer que tinham ganho o passatempo.

Segundo o Jardim Zoológico, entre domingo e esta segunda-feira, "todos os participantes receberam uma mensagem através do chat do Facebook a informar que ganharam o passatempo". A mensagem informava que os vencedores tinham de "indicar os dados do cartão [bancário], a fim de ser cobrado 2€ de envio da oferta (4 bilhetes para o Zoo)".

Porém, "trata-se de um esquema de burla", confirma o próprio zoo, que acrescenta que "mais de 100 vítimas já contactaram a instituição a questionar a veracidade do passatempo".

O Jardim Zoológico reforça ainda que "apenas realiza passatempos através do seu site ou através do Instagram @jardimzoologico_oficial".