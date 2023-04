Cinco feridos em acidente em Vila Nova de Gaia

Um colisão com três veículos na Autroestada 44 (A44), durante a tarde deste domingo, provocou cinco feridos ligeiros.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, em declarações ao Notícias ao Minuto, o acidente ocorreu pelas 15h no quilómetro 6,7, sentido norte/sul, na zona de Vila Nova de Gaia.

A ocorrência, que não provocou o corte do trânsito, já se encontra resolvida.

No local estiveram 23 operacionais e nove viaturas dos bombeiros, Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR).