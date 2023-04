Dragão com 14 metros pega fogo na Disneyland da Califórnia | VÍDEO

Um dragão com quase 14 metros de altura começou a arder, no sábado, durante um espétaculo na Disneyland da Califórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com a ABC News, que cita autoridades e meios de comunicação locais, o incidente fez com que os espectadores fugissem, não se tendo registado quaisquer vítimas mortais ou feridos.

A testemunha Elaine Gilmer disse ao órgão supramencionado que "a cabeça do dragão começou a brilhar" e que ela começou a ver "fogo e fumo"

A causa do incêndio está ainda a ser investigada.

Veja abaixo o momento:

Moments before the whole dragon caught on fire 🔥 😬 #DisneyOnFire #disneyland #Fantasmic pic.twitter.com/aWkoqHmLUG