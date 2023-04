FC Porto vence Paços Ferreira e pressiona líder Benfica

O FC Porto venceu Paços de Ferreira, que jogava em casa, por duas bolas a zero.

Num jogo com bastante recurso ao VAR, com direito a penálti assinalado pelo árbitro e depois revertido, o marcador só foi inaugurado na segunda parte.

Aos 65 minutos, foi assinalada grande penalidade a favor do FC Porto e Taremi não desperdiçou e fez o 1-0.

Os dragões mantiveram sempre a pressão sobre o Paços de Ferreira e aos 83’ Toni Martínez selou o resultado nos 2-0.

Com estes vitória, o FC Porto fica a um ponto do líder Benfica, que joga este domingo com o Estoril no Estádio da Luz.