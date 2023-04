Detido no Brasil português que abusou da neta durante dois anos

Um homem, de 77 anos, suspeito da prática de 67 crimes de abuso sexual cometidos contra a neta, foi detido no Brasil e extraditado para Portugal.

“A extradição surge no cumprimento de Mandado de Detenção Internacional, emitido pelos serviços do Ministério Público do DIAP de Sintra, por factos praticados entre 2017 e 2019, investigados pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária”, informa a Polícia Judiciária em comunicado.

O idoso, agora detido, abusou, reiteradamente, de uma menina de 11 anos, sua neta, “aproveitando-se desta proximidade familiar e do facto de coabitarem na mesma casa nos períodos em que ele estava em Portugal”.

A PJ deslocou-se a São Paulo, no Brasil, onde "o detido lhe foi entregue pelas autoridades daquele estado, e custodiou o seu transporte e guarda até território nacional".

O agressor sexual já foi presente às autoridades competentes para a realização do interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva.