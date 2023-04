Ucrânia: Portugal vai enviar mais carros blindados de socorro médico

Portugal vai enviar mais ajuda para a Ucrânia. A ministra da Defesa, Helena Carreiras, anunciou que irá enviar mais carros blindados de socorro médico.

A ministra, depois do final da reunião do grupo de contacto para a Ucrânia, que reuniu em Ramstein, frisou, em declarações à agência Lusa, o "espírito de unidade, coesão e determinação" entre os aliados de Kiev, acrescentando que Portugal irá enviar três viaturas blindadas de tipo M113, preparadas para o transporte de feridos, e dois carros blindados de tipo M577, na versão médica, adequada para a montagem de postos avançados de socorro.

"Ao fim de um ano de guerra, percebemos que a logística de apoio, para além do envio de material, deve lidar também com a manutenção do equipamento militar", explicou a ministra da Defesa.