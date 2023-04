Série da Netflix processada por escolher atriz negra para representar Cleópatra

Um dos mais recentes projetos da Netflix, Rainha Cleópatra, uma série documental sobre a vida da antiga governanta do Egipto, está a causar polémica, ainda antes de ter estreado, após ter escolhido uma atriz negra, Adele James, para representar o papel titular.

Meios de comunicação internacionais avançam, inclusive, que a série foi alvo de um processo judicial por, alegadamente, tentarem “apagar a identidade egípcia”, num caso que está a ser liderado pelo advogado egípcio, Mahmoud Al-Semari, que pretende tomar as "medidas legais necessárias" para que os serviços da Netflix sejam bloqueados no Egito.

Este processo reacendeu o debate sobre as origens de Cleópatra. Um especialista em arqueologia, Zahi Hawass, um proeminente egiptólogo e ex-ministro das Antiguidades, disse ao jornal al-Masry al-Youm, que esta tinha a "pele clara, não negra".

"A Netflix está tentando provocar confusão, espalhando fatos falsos e enganosos de que a origem da civilização egípcia é negra", afirmou.

No entanto, o produtor da série afirmou que a "sua ascendência é altamente debatida".

A protagonista, que está a ser alvo de assédio e de diversos comentários racistas, algo que ela divulgou na sua conta pessoal de Twitter, disse que “se não gostarem do elenco, não assistam à série".

A atriz norte-americana, Jada Pinkett Smith, que serve de narradora para a série e é uma das produtoras executivas da série, elogiou a escolha de Adele James, afirmando que “não estamos habituados a ver ou a ouvir histórias sobre rainhas negras”.

“Isto é muito importante para mim, assim como para a minha filha e também para a minha comunidade, que possam conhecer estas histórias porque existem toneladas delas", afirmou.

A última governante ativa do Reino Ptolemaico do Egito, Cleópatra, nasceu na cidade egípcia de Alexandria em 69 a.C. Ela foi a sucessora do seu pai Ptolomeu, em 51 a.C. e governou até sua morte em 30 a.C., tendo, após a sua morte o país sucumbido e tornado parte do Império Romano.

A identidade da mãe de Cleópatra é um assunto de grande debate uma vez que a sua identidade é desconhecida.

Historiadores afirmam que é possível que ela, ou qualquer outra ancestral feminina, seja uma indígena egípcia ou de outra parte da África.

Apesar das polémicas, a série Rainha Cleópatra vai estrear no dia 10 de maio na Netflix.