Sporting fora da Youth League depois de perder nos penáltis

O Sporting perdeu, esta sexta-feira, com o AZ Alkmaar, nas grandes penalidades e está eliminado da UEFA Youth League.

Diogo Cabral marcou para os leões logo aos 9 minutos, mas os holandeses empataram ao minuto 30, com Poku a balançar as redes, e seis minutos depois o AZ aumenta a vantagem para 2-1 com golo de Daal.

Na segunda parte, o Sporting entrou com vontade de marcar e empatou aos 48’ através de uma grande penalidade convertida por Chico Lamba.

Com a partida empatada seguiu-se os penáltis, onde a equipa holandesa mostrou superioridade, vencendo por 4-5 e segue para a final da competição, onde vai defrontar o vencedor do jogo entre o Hajduk Split e o Milan.