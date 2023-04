Lula chegou a Lisboa para visita de Estado de cinco dias

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, chegou, esta sexta-feira, a Lisboa para fazer uma visita de Estado de cinco dias em Portugal.

O objetivo desta viagem é assinar pelo menos 13 acordos bilaterais na cimeira luso-brasileira, que deveria ser anual, mas que acontecerá pela primeira vez em sete anos. Esta visita marca também a primeira viagem à Europa do Lula desde que assumiu novamente a presidência do Brasil.

“A viagem faz parte do relançamento das relações diplomáticas do Brasil com seus principais parceiros, como já foi o caso da visita à China, há 10 dias, e aos Estados Unidos, Argentina e Uruguai nesse início de governo”, indicou a presidência brasileira, em comunicado.

“Cerca de 252 mil brasileiros residem legalmente em Portugal, de acordo com dados. Isso não contabiliza os brasileiros com nacionalidade portuguesa ou outra nacionalidade europeia. Segundo estimativas das repartições consulares do Brasil em Portugal, a comunidade brasileira poderia estar entre 275 mil e 300 mil pessoas”, enfatizando assim a importância desta viagem.

O Presidente do Brasil aterrou na Base Aérea Militar de Figo Maduro, em Lisboa e seguiu, juntamente com a sua comitiva, composta por 22 veículos, para o Hotel Tivoli, na Avenida Liberdade, onde ficará hospedado.Está prevista que a primeira declaração à imprensa por parte de Lula aconteça no sábado, por volta do meio-dia, depois, Lula será recebido no Palácio de Belém pelo seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, adianta o meio de comunicação brasileiro, Globo.

No mesmo dia, Lula irá reunir-se com o primeiro-ministro António Costa de forma a participar da reunião plenária Cimeira Luso-brasileira.

No final do dia, este assinará acordos bilaterais de diversas áreas, incluindo o reconhecimento de diplomas brasileiros em Portugal e está também prevista uma segunda declaração à imprensa.