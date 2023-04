Homem morre depois de ser comido vivo por insetos em prisão de Atlanta

LaShawn Thompson, um homem que estava detido numa prisão em Atlanta, no estado norte-americado da Georgia, foi, alegadamente, “comido vivo por insetos e percevejos”.

De acordo com o gabinete do xerife do condado de faulton, foram vários os guardas prisionais daquele estabelecimento que apresentaram a sua demissão na sequência da exposição do caso.

Segundo Michael Harper, advogado da família da vítima, citado pela estação norte-americana ABC News, o homem foi encontrado morto numa "cela imunda" a 13 de setembro de 2022, depois da equipa médica da prisão ter ignorado o seu estado de saúde:

"Eles testemunharam o declínio da sua saúde até à sua morte", disse o advogado, através de uma publicação na rede social Facebook.

“Ele não merecia isto. Alguém tem de ser responsabilizado pela sua morte”, apelou ainda.

Esta segunda-feira, o xerife do condado de Fulton, Patrick Labat, confirmou que recebeu a demissão de vários funcionários do estabelecimento, incluindo três guardas.

O homem tinha sido detido em junho do ano passado na sequência de uma agressão a um agente da autoridade.

De acordo com o advogado, LaShawn sofria de problemas de saúde mental e tinha sido colocado numa ala psiquiátrica da prisão.

Labat garantiu que o caso está a ser investigado pelo Gabinete de Normas Profissionais e pelo Departamento de Polícia de Atlanta e apresentou as "sinceras condolências à família do Sr. LaShawn Thompson".

“O relatório final de investigação não aliviará o luto da família nem trará de volta o seu ente querido, mas é a minha esperança e expectativa que forneça um relato completo, preciso e transparente dos factos em torno da morte do Sr. Thompson, para que forneça todas as respostas que eles procuram e merecem”, concluiu.