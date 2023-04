Carlos Moedas vai encontrar-se com Papa Francisco este sábado

Carlos Moedas vai ser, este sábado, recebido pelo Papa Francisco, em Roma, no dia em que faltam 100 dias para o início das Jornadas Mundiais da Juventude, a decorrer em Lisboa, em agosto.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) disse, numa nota enviada à agência Lusa, que é "emocionante" encontrar-se com o Papa Francisco e poder-lhe "transmitir todo o entusiasmo com que a cidade irá acolher de braços abertos, e de forma fraterna, os milhares de jovens que vão estar" em Lisboa.

"Estamos já em contagem decrescente para um evento único que vai marcar Lisboa e o país", disse ainda o autarca.

Segundo a CML, todos os trabalhos em curso estão a cumprir o calendário previsto e, no que depende da autarquia, "todos os exigentes pormenores estão a ser devidamente acautelados".

"É um grande orgulho poder estar no Vaticano e partilhar uma mensagem de grande confiança, de que estamos bem preparados e com convicção de que a JMJ na nossa cidade será um enorme sucesso. Lisboa será o palco do mundo por estes dias. Lisboa não falhará", sublinhou o social-democrata.