Irão. Envenenamentos em escolas femininas levam cinquenta mulheres ao hospital

As jovens estudantes do Irão continuam a ser envenenadas nas escolas: cerca de cinquenta – de 10 escolas femininas no país – foram, esta quinta-feira, parar ao hospital.

"Os ataques químicos organizados contra escolas continuam e mais 10 atentados aconteceram hoje em Teerão, Urmia, Hamedan, Qazvin, Saqez, Dezful e Ardabil", denunciou o Observatório de Direitos Humanos Hengaw, acrescentando que várias estudantes foram também envenenadas em Hamedan.

Também em Dezful jovens estudantes foram intoxicadas, mas a escola "não permitiu a entrada das famílias para levarem as filhas e apagou fotos e vídeos dos telemóveis das raparigas", afirmou ainda a organização não-governamental.

O governo do país fala em conspiração de países inimigos e anunciou, no mês passado, ter detido mais de uma centena de pessoas na sequência dos envenenamentos.

Os relatos de jovens mulheres estudantes envenenadas começaram a ser denunciados por várias ONG’s há cerca de dois meses – um dos primeiros casos aconteceu em Oom.