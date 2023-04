Ovar. Terceiro dia de buscas por jovem desaparecido no mar

As buscas para localizar o jovem, de nacionalidade brasileira, que desapareceu no mar numa praia em Ovar, na terça-feira, foram retomadas, esta manhã, embora estejam menos meios mobilizados para operação, do que nos dois dias anteriores.

O plano para hoje é "privilegiar as buscas na orla costeira, numa área de 20 quilómetros, desde Espinho a Torrão do Lameiro, na Murtosa", afirmou, à agência Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro.

Este é já o terceiro dia de buscas, estando agora mobilizados 20 operacionais da Polícia Marítima e dos Bombeiros.