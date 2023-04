"Não sei se vou sair ou ficar no Benfica", avisa Grimaldo

Alejandro Grimaldo, após a eliminação do Benfica frente ao Inter, foi questionado sobre a se aquele seria o seu último jogo na Europa pelas águias, e mostrou incerteza.

"Vamos ver, estou focado no Benfica. Não sei se vou ficar ou sair, estou a pensar no campeonato que quero ganhar, mais adiante penso no resto".

Acrescentando ainda "Saímos tristes, mas fizemos uma grande Champions. Agora temos de pensar no campeonato e na próxima época fazer uma grande Liga dos Campeões novamente. Houve um penálti claro, o mister já o disse. Não tivemos sorte com a arbitragem nos dois jogos".

O jogador termina contrato com o Benfica em junho e ainda não sabe qual será o seu futuro.