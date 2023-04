Condenados a prisão na China por danificarem árvore protegida

A árvore é uma nanmu, espécie que só cresce em algumas partes da Ásia, datada do período dos Reinos Combatentes da Primavera e Outono (entre 722 aC - 479 aC), e que foi encontrada na vila de Nanshao, onde os locais reverenciam o enorme espécime, cujo diâmetro chega a quase dois metros na sua área central, segundo o jornal local The Paper. A vila fica na província de Guizhou, no sudoeste do país asiático.