CNID faz queixa do Benfica à UEFA por recusar pergunta a Schmidt em Milão

A Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) enviou à UEFA e à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), uma queixa do Benfica por não ter permitido que um jornalista da TVI/CNN Portugal colocasse uma questão a Roger Schmidt durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Inter de Milão para a Liga dos Campeões.

"Não vale a pena", disse Ricardo Lemos, assessor de imprensa dos encarnados ao jornalista.

"O CNID denuncia mais uma situação anómala e inaceitável na relação entre Clubes e Órgãos de Comunicação Social. Na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo Inter-Benfica, realizada ontem à tarde, em Milão, ficou clara uma ilegalidade que o CNID- Associação dos Jornalistas de Desporto, não pode calar: o assessor de Imprensa do Benfica recusou sem razão a pergunta de um jornalista. No caso, da TVI", explica a associação em comunicado.

Acrescentando que “é incorreta, ilegal e desrespeitosa a atitude do SL Benfica, corporizado pelo assessor de Imprensa que estava na mesa ao lado do treinador Roger Schmidt, e segue por isso participação à UEFA e à Entidade Reguladora da Comunicação, de forma a que seja reposta a legalidade”.

A Associação de Jornalistas de Desporto, sublinha que esta não é a primeira vez que alerta para situações semelhantes e que estas atitudes dão uma imagem "menos bonita do futebol português"

O CNID termina apelando que os clubes respeitem a lei e os Órgãos de Comunicação Social.