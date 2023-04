Rússia diz que Ucrânia bloqueou navios com cereais

A Rússia apontou o dedo à Ucrânia e às Nações Unidas pelos problemas que estão a acontecer no âmbito das inspeções de navios que transportam cereais no Mar Negro.

"Atualmente, no Centro Conjunto em Istambul [da Iniciativa dos Cereais do Mar Negro] foram assinaladas dificuldades com o registo de novo navios e a realização de inspeções", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, acrescentando que os constrangimentos "surgem apenas como resultado das ações de representantes ucranianos, bem como de membros da ONU, que, aparentemente, não querem ou não os podem resolver".

A responsável, de acordo com a imprensa internacional, disse ainda que "os ucranianos primeiro bloquearam o processo de registo e depois interromperam todas as inspeções, incluindo dos navios que partiam [dos portos ucranianos]. São 27 navios com 1,2 milhão de toneladas de carga a bordo".

De modo a atender os países mais necessitados, Zakharova referiu que Moscovo propôs adicionar navios às listas do registo de embarcações permitidas, com a Ucrânia a não gostar da ideia.

"Como resultado destas ações, a percentagem de destinatários de alimentos ucranianos em países carentes caiu para o nível mínimo. Dos 28,3 milhões de toneladas de cereais exportados, apenas 742.000 ou 2,6 por cento chegaram" ao seu destino, denunciou, lamentando que o Ocidente acuse a Rússia de ser a responsável de quebrar as suas promessas de fornecimento de cereais.