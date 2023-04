Ventura dança ao som de paródia musical sobre Lula | VÍDEO

O Chega publicou no TikTok um video, no qual o líder do Partido surge a dançar ao som de uma música que goza com o Presidente do Brasil e a sua vinda Portugal, que conta com uma presença no Parlamento no dia 25 de Abril.

André Ventura, primeiro sozinho e depois acompanhado pelo grupo parlamentar do Chega, faz uma coreografia ao som de: "Foi com papo de picanha que o Lula te enganou. Se lascou, se lascou. Acreditou nessa mentira e a picanha nem chegou. Se lascou, se lascou".



Na descrição do vídeo pode ler-se: "Presidente Lula, não se deixe enganar! Não será recebido em festa em Portugal".