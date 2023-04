Guimarães. Homem detido por agressão, roubo e sequestro a familiar

Um homem de 27 anos foi detido em Guimarães pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de crimes de sequestro, roubo qualificado, ofensa à integridade física qualificada e coação.

Em comunicado, a autoridade avança que, na terça-feira, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, o suspeito foi detido fora de flagrante delito em cumprimento de um Mandado de Detenção emitido pela Autoridade Judiciária.

Os crimes ocorreram a 30 de dezembro de 2022, na sequência de desavenças patrimoniais familiares, ocorridas nos dias anteriores.

A vítima foi atraída, "por razões de trabalho", pelo agressor para um "sítio ermo" nos arredores da cidade de Braga.

"Ali chegado, foi surpreendido pelo agora detido que, com o auxílio de outros indivíduos e socorrendo-se de arma branca, o forçaram a entrar numa viatura, privando-o de liberdade. Nestas circunstâncias, foi a vítima transportada para local próximo e, em espaço florestal, foi agredida com violência e espoliada do dinheiro que possuía", lê-se na nota divulgada pela autoridade.

Após as ofensas à integridade física, os indivíduos abandonaram a vítima, que, com sinais de agressão, solicitou ajuda a terceiros.

O homem vai agora ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.