Ovar. Retomadas buscas por homem desaparecido na praia

As buscas entre as praias de Ovar e Esmoriz pelo homem que desapareceu no mar, na terça-feira à tarde, foram retomadas esta manhã.

A Polícia Marítima de Aveiro, a Autoridade Marítima e várias corporações de bombeiros estão de volta ao local.

Foi também acionado o navio hidrográfico D. Carlos I, da Marinha Portuguesa, assim como um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, que também esteve envolvido, na terça-feira, nas primeiras horas de buscas.