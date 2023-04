Vários feridos em ataque num ginásio na Alemanha

Um ataque com recurso a arma branca num ginásio da Alemanha, no centro histórico de Duisburg, fez vários feridos, segundo fontes da polícia local.

"De acordo com as informações atuais, um indivíduo feriu outras pessoas com um objeto" num ginásio, divulgaram as autoridades através da rede social Twitter, citada pela agência Associated Press (AP)

A polícia revelou ainda que foi utilizado um objeto cortante no ataque e que pelo menos quatro pessoas sofreram ferimentos graves.

O alerta foi dado por volta das 17h40 (16h40 em Lisboa).

A polícia adiantou que há um grande número de agentes no local do ataque.

Segundo a agência de notícias alemã DPA o agressor ainda estaria em fuga.