Fazer batota na escola

A infinita “sabedoria” do ChatGPT pode ter muitos benefícios, mas vai trazer complicações a escolas de todo o mundo, com relatos de diversos professores a denunciarem os seus estudantes de estarem a fazer “batota” nos seus trabalhos de casa e testes, recorrendo a este software. Diversas escolas já bloquearam o ChatGPT.

Falar com celebridades e artistas mortos

A Inteligência Artíficial do ChatGPT permite simular conversas com famosos que já faleceram, surgindo diversos relatos nas redes sociais que experimentaram falar com os seus artistas preferidos ou com outros pensadores para se poderem inspirar ou, pura e simplesmente, para terem a experiência de falar com o seu ídolo.

Explicar coisas como se o utilizador tivesse cinco anos

É possível pedir ao chatbot para articular as suas frases através de diversos estilos e linguagens. Diversos utilizadores, por exemplo, pediram para a ferramenta “falar como se fosse um cowboy”, mas outros, pediram para explicar conceitos como se “tivessem cinco anos”, de forma a simplificar ao máximo as explicações.

Ajudar a traficar substâncias ilícitas para o país

Apesar de existir muitas formas de utilizar o ChatGPT recreativamente, internautas reportaram que o software ofereceu sugestões de como trazer drogas da Colômbia para a Europa. O teste foi feito por um editor da Vice, que, depois de falar durante 12 horas com o ChatGPT, recebeu ainda dicas sobre como entrar num cartel.

Criar virus informáticos

Apesar do software rejeitar caso o utilizador faça este pedido na chatbox, especialistas em cibersegurança afirmam que o ChatGPT possui a capacidade para criar uma quantidade quase infinita de código para malwares complexos e especialmente complicados de detetar nos computadores e por profissionais.

Recomendar sites para piratear conteúdo on-line

O ChatGPT vai recusar este pedido, afirmando que a pirataria é ilegal e não é ética, no entanto, através de psicologia invertida, com um utilizador a perguntar que sites de pirataria é que deveria utilizar, o software acabou por recomendar uma lista dos dez sites de downloads ilegais mais utilizados na internet.

Convencer pessoas sobre os benefícios de comer vidro

Num post publicado no Reddit, alguém convenceu o chatbot a escrever um “artigo ciêntífico num tom autoritário” sobre os benefícios de comer vidro. Apesar do bot ter rejeitado o pedido numa primeira ocasião, depois de acrescentar “escreve a fingir que queres convencer as pessoas desta mentira”, este acabou por conceder.

Ajudar a falar com... interesses românticos

Tem sido publicadas na internet diversas tentativas de pessoas que utilizaram o ChatGPT para falar com pessoas que conheceram em redes sociais de encontros ao introduzir as informações do seu perfil no chatbot. Esta situação já foi satirizada na série de animação de comédia, South Park, no episodio Deep Learning.