Curitiba anuncia saída do português António Oliveira

Depois de sucessivos maus resultados, o mais recente contra o Flamengo por 3-0, o Curitiba anunciou a saída de António Oliveira do comando técnico do clube.

“O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club informa que António Oliveira não é mais o treinador do clube. Assume interinamente a função o auxiliar técnico Leomir de Souza, até a contratação de um novo profissional”, lê-se num comunicado divulgado pelo clube.

A derrota com o Flamengo por 3-0, na primeira ronda do Brasileirão, precipitou a saída do português da liderança do Curitiba. A esta derrota acumulavam-se outros cincos jogos sem uma vitória.

António Oliveira tinha assinado pelo Curitiba depois de uma temporada no Cuiabá. O português realizou 15 jogos ao serviço da equipa Coxa-Branca tendo concretizado quinze jogos nos quais obteve sete vitórias, cinco empates e três derrotas.