CML apresenta '5ª Circular' para evitar circulação na Baixa da cidade

A circulação na Baixa de Lisboa vai estar condicionada ao trânsito a partir de 26 de abril, devido a várias obras na zona.

Na sequência desse condicionamento, a Câmara Municipal de Lisboa apresentou, esta terça-feira, uma "5.ª Circular", entre Alcântara e o Parque das Nações, como via alternativa à circulação na Baixa da cidade, durante os próximos meses.

As obras, reconhece a autarquia, vão incomodar as pessoas", mas são necessárias, é por isso importante "incutir nos condutores a ideia de que é possível tornear as zonas problemáticas", passando pelo recurso a vias de Alcântara, Estrela, Rato, Conde Redondo, Praça do Chile, Praça Paiva Couceiro e Parque das Nações, evitando-se assim o centro de Lisboa.

Em causa estão as obras estão a expansão do Metro de Lisboa, a realização do Plano de Drenagem, para evitar situações de cheias na capital, a reabilitação da rede de saneamento e a repavimentação de vias, obras que já têm estado a condicionar o trânsito nas imediações da Rua da Prata e da Alameda Infante D. Henrique.

Entre os condicionamentos de trânsito à Baixa está a proibição de acesso a veículos com mais de 3,5 toneladas entre as 08h e as 20h, quer sejam viaturas para abastecimento de estabelecimentos comerciais ou autocarros de transporte turístico, uma medida que se deverá manter mesmo depois de as obras acabarem.

A exceção a esta regra serão os autocarros dos transportes públicos, como os da Carris.