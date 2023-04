Dois homens detidos por burla que ficou conhecida por "esquema do bilhete do Euromilhões premiado"

Os crimes ocorreram em 2018, quando “através do artifício fraudulento conhecido como o ‘esquema do bilhete do Euromilhões premiado’”, os dois detidos “enganaram e convenceram várias vítimas a entregarem-lhes várias quantias em dinheiro, num total até ao momento apurado de cerca de 500.000 euros”, informou a PJ, em comunicado.

Após a apresentação de denúncia em março passado, “foram realizadas diligências de investigação que permitiram que, no dia de ontem, fossem os suspeitos localizados e intercetados, e efetuada a apreensão de relevantes elementos de prova e variada documentação”.

As autoridades continuam a investigar o caso no sentido de identificarem mais vítimas da dupla, pois acreditam que “os suspeitos se dedicavam à prática deste tipo de crimes de forma reiterada”.



Os detidos vão agora ser presentes a tribunal para conhecerem as respetivas medidas de coação.