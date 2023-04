Depois da Rússia, Ucrânia convida Lula da Silva a visitar o país

O Governo ucraniano convidou o Presidente do Brasil a visitar o país, depois de Vladimir Putin também ter feito a proposta a Lula da Silva para ir à Rússia.

O porta-voz do ministério do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Oleg Nikolenko, disse, segundo a imprensa internacional, que, no que diz respeito à guerra, existe "uma vítima" e "um agressor" e estes não podem ser tratados da mesma maneira, frisando que “a Ucrânia não precisa ser convencida de nada".

O convite surge depois de Lula da Silva ter acusado os Estados Unidos e a União Europeia de prolongarem a guerra, e ter escrito, no Twitter, que “começar uma guerra é uma decisão de um país” e “sair é uma decisão de dois”, o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, considerou, esta terça-feira, que o Presidente do Brasil, Lula da Silva, cultivou na sua recente visita a Pequim "a mesma ambiguidade estratégica da China" no que diz respeito à guerra na Ucrânia.

Também Vladimir Putin convidou Lula da Silva para uma visita à Rússia. A iniciativa foi formalizada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russos, Sergei Lavrov, que esteve em território brasileiro, na segunda-feira, tendo reunido com o líder do Brasil.