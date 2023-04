Os algoritmos vão todos pensar da mesma forma?

No passado dia 11 de abril o jornal promoveu uma experiência – um número feito com recurso ao produto da “moda” – o ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial (IA). O resultado foi uma edição que quase parecia um jornal, mas onde a palavra-chave é quase. Claro que estava muito melhor do que um conjunto de textos com Lorem Ipsum, em que visualmente pareceria um jornal normal, mas o texto não faria qualquer sentido. No entanto, ainda não foi um substituto das redações. Permitam-me, então, algumas reflexões sobre esta experiência: (1) sobre a tecnologia, tecnicamente era plausível antever que esta edição nunca seria extraordinária, o tipo de modelo de IA (modelo generativo) que foi utilizado é um modelo estatístico desenhado para criar respostas estatisticamente plausíveis a uma determinada pergunta. Logo, num ambiente onde o que procuramos são factos, a utilização de uma ferramenta que nos devolve resultados estatisticamente plausíveis, não necessariamente factuais, poderá não ser a melhor alternativa. (2) sobre o custo, quando falamos deste tipo de modelos de IA falamos de uma infraestrutura preparada para capturar, manipular e processar um montante enorme de dados o que implicará com uma elevada pegada energética e ambiental. Num mundo em que cada vez, e bem, damos mais importância a estes temas, será inevitável refletir sobre os benefícios da utilização generalizada deste género de ferramentas vs. os custos da sua utilização; (3) sobre o fenómeno, a História talvez vá recordar este como o momento em que a generalidade das pessoas se aperceberam do enorme impacto que a IA ia ter nas nossas vidas, não porque já não o tenha agora (ex: na escolha das músicas que ouvimos, nos alertas que recebemos nos nossos telemóveis, etc), mas porque agora ficou evidente a capacidade que estes sistemas já têm de mimicar interação humana. Com tudo isto em mente, e sobre a edição anterior, creio que deve ser uma experiência a repetir. Já que, no mínimo, será um barómetro para a evolução deste tipo de ferramenta e nos forçará a continuar a refletir sobre este tipo de tecnologia e os seus impactos. Olhando para a frente, a IA vai continuar inevitavelmente na ordem do dia porque há grandes temas que continuam sem resposta: (a) será tudo isto alvo de regulação? (b) quem vão ser os grandes “produtores” desta tecnologia? (c) como vai ser a concorrência neste espaço? Os algoritmos vão todos pensar da mesma forma? Não querendo terminar numa nota de pessimismo, o que nos deve manter alerta não são os riscos que conseguimos antecipar de todas as inovações que a massificação da utilização de IA vai trazer (known unknowns), mas sim todos aqueles com os quais ainda nem conseguimos sonhar (unknown unknowns). Pessoalmente, penso que a massificação da utilização de IA será fracamente positiva na Sociedade, mas cá estaremos para acompanhar o tema!



Economista, Professor convidado na Nova SBE