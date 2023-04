Admirável chat novo

O ChatGPT tem dominado as conversas e, de certa forma, vindo a mudar a nossa perceção relativamente às capacidades da Inteligência Artificial (IA). Se por um lado há uma natural curiosidade pela forma como é possível interagir com esta ferramenta, rapidamente surgiram as habituais questões relativas aos potenciais perigos da tecnologia: iremos ser dominados por robots? Perder os nossos empregos? As nossas capacidades intelectuais?

Estas são algumas questões que têm vindo a ser feitas no decorrer da massificação do uso de aplicações de IA, como o ChatGPT, este sendo provavelmente a maior revolução tecnológica em tempos recentes, com impacto nas nossas vidas, nos nossos negócios, e, claramente aquela com mais rápida adoção. A verdade é que, há vários anos, as soluções tecnológicas de IA têm tido impacto direto, ainda que de forma discreta e impercetível, no nosso dia-a-dia. No entanto, apenas no final de 2022, no seguimento da disponibilização e publicação do chatGPT se tornou mais visível o seu impacto para o consumidor e cidadão.

Sendo uma entusiasta da tecnologia e do seu impacto positivo, acredito muito no enorme potencial da IA e dos dados que, claramente, já estão a revolucionar, e continuarão a fazê-lo de forma exponencial, a forma como vivemos, interagimos uns com os outros, como nos divertimos ou como fazemos negócios. No entanto, como em todas as inovações, existem riscos cuja rápida identificação permite uma melhor prevenção.

As capacidades tecnológicas destas ferramentas farão com que seja difícil, em muitos casos diria impossível, identificar conteúdo real gerado por IA, o que poderá gerar a eventual proliferação de informação falsa, com o intuito de prejudicar uma organização ou pessoa. Este poderá ser o caso, por exemplo, na disseminação de um vídeo com declarações falsas de um executivo de uma empresa, partilhando informações que podem fazer depreciar o valor dessa empresa de forma imediata, sem possível recuperação. Aqui abre-se um novo vazio: de quem é a responsabilidade pela criação desse conteúdo? No exemplo que mencionei anteriormente, de depreciação da empresa, é complicado apontar um responsável pelo impacto tão negativo e pedir uma indemnização compensatória.

São também compreensíveis as naturais preocupações com eventuais falhas de segurança, pela possibilidade da partilha de dados confidenciais, uma vez que o algoritmo não consegue aferir a sensibilidade dos mesmos, tratando-os da mesma forma. Esse aumento de vulnerabilidades, aumenta o risco de ciberataques decorrentes, por exemplo, de chatbots tão reais que conseguem obter credenciais e informações pessoais e bancárias, que poderão ser posteriormente utilizadas para levar a cabo ataques cibernéticos.

Estes, como outros riscos, devem ser mitigados por forma a maximizar o valor desta tecnologia nas nossas vidas ou nos negócios. Por isso, é fundamental incentivar a implementação de estratégias que permitam minimizar os riscos:

• Identificar nos negócios e na nossa vida pessoal as áreas em que é possível beneficiar desta tecnologia recorrendo a parceiros estratégicos com know-how nesta área;

• disseminar as vantagens e riscos, por forma a que se possam preparar e aproveitar as inúmeras vantagens que esta tecnologia acarreta, mas também para que seja minimizado o risco de receber e partilhar informações e conteúdos falsos;

• construir standards de certificação que atestem a credibilidade da informação ao identificar os conteúdos criados por IA, reduzindo assim riscos de usurpação de identidade ou de ciberataques, que poderão acontecer quando, num futuro muito próximo, for difícil distinguir conteúdo produzido pelo homem daquele produzido por uma máquina;

• contribuir para a construção de regulação e legislação rápida que balize a utilização desta tecnologia permitindo tirar máximo partido das suas vantagens, regulando os seus riscos.

A evolução desta tecnologia e das suas aplicações está a atingir uma velocidade nunca antes observada pelo que a nossa curiosidade, aprendizagem e adoção devem também acompanhar o ritmo dessa evolução. Em vez de nos focarmos em travar este fenómeno, algo impossível, devemo-nos focar em aprender, em experimentar e em contribuir para a criação de um ambiente propício, com regras e princípios claros e evolutivos que permitam aprender a tirar o máximo partido da tecnologia, mas também a preparar para os possíveis riscos a que todos estaremos expostos.

Partner da Deloitte