Lisboa. Aeroporto reaberto após ter sido detetado drone

As aterragens de aviões no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, estiveram suspensas durante alguns minutos devido à presença de um drone no corredor de aproximação da pista sul.

Fonte da NAV disse, ao Diário de Notícias, que, pelo menos, oito a nove voos tiveram de esperar por autorização para aterrar.

As aterragens acabaram por tentar ser realizadas pela pista norte.