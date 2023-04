Brasil. Putin convida Lula a visitar a Rússia este verão

Vladimir Putin convidou Lula da Silva para uma visita à Rússia. A iniciativa foi formalizada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russos, Sergei Lavrov, que esteve em território brasileiro, na segunda-feira, reunido com o líder do Brasil.

De acordo com a imprensa internacional, a visita está planeada para junho, altura em que acontece o Fórum Económico Internacional, em São Petersburgo.

Depois de ter acusado os Estados Unidos e a União Europeia de prolongar a guerra, e ter escrito, no Twitter, que “começar uma guerra é uma decisão de um país” e “sair é uma decisão de dois”, o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, considerou, esta terça-feira, que o Presidente do Brasil, Lula da Silva, cultivou na sua recente visita a Pequim "a mesma ambiguidade estratégica da China" no que diz respeito à guerra na Ucrânia.

Começar uma guerra é uma decisão de um país. Sair é uma decisão de dois. Por isso queremos criar um grupo de países para conversar sobre a paz. A paz é a melhor forma de estabelecer qualquer negociação. — Lula (@LulaOficial) April 16, 2023

Também a Comissão Europeia negou as acusações feitas pelo Presidente do Brasil.

"Não é verdade que os EUA e a UE estejam a ajudar a prolongar o conflito. A verdade é que a Ucrânia é a vítima de uma agressão ilegal, uma violação da Carta das Nações Unidas", disse o porta-voz do executivo comunitário para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Peter Stano, em conferência de imprensa, em Bruxelas.