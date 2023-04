Faro. Ciclista de 19 anos morre atropelado

Um jovem, de 19 anos, morreu na sequência de um atropelamento, no domingo passado, quando seguia de bicicleta na variante que liga Olhão ao Aeroporto de Faro.

O ciclista, de nacionalidade ucraniana, foi colhido por um jipe e sofreu ferimentos muito graves, ainda foi socorrido por equipas do INEM e dos Bombeiros Sapadores de Faro, mas o óbito acabou por ser declarado ainda no local.

O trânsito esteve condicionado na zona do acidente durante as operações de socorro à vítima e durante as diligências de investigação realizadas pela GNR.

Segundo o Correio da Manhã, o condutor do jipe foi sujeito a recolha de sangue no hospital de Faro, para apurar se conduzia intoxicado na altura do atropelamento.