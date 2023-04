A importância dos cursos técnicos

No tempo em que eu era estudante do secundário, já lá vão mais de 20 anos, os cursos técnicos eram vistos pela sociedade como um escape para os que tinham menos capacidade de aprendizagem. Por outras palavras, o que nos diziam é que se querias ser alguém na vida tinhas que tirar uma licenciatura e os outros eram considerados burros. A vida na faculdade ensinou-me a ver o ensino de uma outra forma ao ponto de ter proposto, no Conselho Diretivo, um modelo de ensino que nos levasse para caminhos mais práticos. Dividiria os 4 anos da licenciatura de Gestão em 4 áreas e em cada um dos 4 anos teríamos um semestre de aulas teóricas e no seguinte um estágio numa empresa pública para que pudéssemos aplicar os nossos conceitos adquiridos. Obviamente que a proposta não teve eco, porque não poderia ser eu a mudar o sistema de ensino, mas era já um sinal de que para mim, o que estudava, me preparava muito pouco para o mercado de trabalho. Todos nós, acabámos por constatá-lo, quando conseguimos o primeiro emprego.

Hoje, felizmente, as pessoas já pensam de outra forma e é atribuída cada vez maior importância aos cursos profissionais. Porque são mais práticos, são também mais objetivos e diretos preparando um aluno para o que irá encontrar a seguir e especializando-o na área das suas competências. No nosso país temos ainda um longo caminho a percorrer neste âmbito. Temos ainda um ensino muito tradicional e teórico o que dificulta de sobremaneira a entrada num mercado de trabalho cada vez mais competitivo e com pouco espaço para tutores que possam acompanhar quem está a dar os primeiros passos. Saímos das faculdades mal preparados e direcionados para temas e cadeiras que não nos servirão para nada no futuro, enquanto nos teimam em retirar “a mão da massa”. Tive oportunidade nos últimos tempos de tomar contacto mais próximo com dois exemplos que só me deram mais certezas quanto ao caminho a seguir.

Num almoço na Escola de Hotelaria do Estoril, servido e confecionado por alunos, pude constatar que aqueles que ali estavam, pela qualidade do serviço (embora com algum nervosismo natural à mistura), estavam claramente a ser preparados para dar resposta assim que terminarem os seus cursos. A fazer valer pelo que me foi servido, diria que estarão por ali futuros cozinheiros de luxo, que não precisarão de muito, quando forem contratados para uma qualquer cozinha, para dar resposta quase imediata ao que lhes for proposto. Senti exatamente o mesmo na ETIC em Lisboa, onde todo o ecossistema de ensino se foca na proximidade com os alunos, onde são lecionados cursos que mostram atenção ao que o mercado pede no presente mas sobretudo num futuro próximo e onde se sente que a criação de valor anda de mãos dadas com a inovação e as novas tecnologias e onde se respira um ambiente altamente criativo.

São dois exemplos, haverá seguramente mais, que nos mostram a importância dos cursos técnicos e a diferença destes para o que ainda muitas vezes se vê nos mais tradicionais mas também uma chamada de atenção para quem tutela a área da Educação. Para formarmos futuros profissionais de excelência, temos que os dotar de bases que lhes permitam rendimento e esse rendimento passa também pela prática, pela conhecimento das ferramentas mais atuais e pela adaptação constante ao mundo do trabalho.