António Costa, o neosocrático

1. A ideia de que a história se repete não é verdade, mas há casos em que se verifica uma profunda osmose. É isso que está a suceder com António Costa que, na prática, instituiu o neosocratismo. Com diferenças pontuais, a doutrina é a mesma: Costa construiu, com o seu PS, uma gigantesca máquina de controlo do Estado e dos principais centros de poder que conduz como quer, delegando a execução a ministros que usa como quer até que deixem de dar jeito. Sucedeu com Siza Vieira, de um dia para o outro, e com figuras como Cabrita e Urbano de Sousa, depois de os ter deixado queimar na praça pública. Costa governa para e pelo poder e, sobretudo, para não o perder. Não é pela causa pública, onde falha sistematicamente. Refugia-se, por isso, mais na cosmética do que na missão. Tudo o que é espaço político é cativado para boys e girls, em regra sem competências. O interesse geral da população é relegado e omitido, graças a uma gigantesca máquina de propaganda pejada de gente. Os socialistas menos alinhados são em geral ostracizados. As exceções servem mais de adorno, tipo pena no chapéu de caça. Costa rodeia-se de uma guarda pretoriana em grande parte composta por figuras relevantes do socratismo, que nos levou à bancarrota. Ele é Santos Silva, ele é Vieira da Silva e família, ele é Teixeira dos Santos, ele é Maria de Lurdes Rodrigues, ele é Edite Estrela e ele é Galamba, que mimetiza Sócrates. Como diria um malogrado socialista “eles andem aí”. É todo um exército político que parece um enxame de vespas asiáticas que desalojam e fulminam as abelhas de mel. Há ainda uma plêiade de outras figuras supostamente gestoras que anda pelas empresas do Estado (mais de 140) tendo como ninho a Parpública, a gestora de um buraco que vai até ao centro da terra e que convenientemente não está no perímetro orçamental. Esta máquina está ao serviço de uma causa comum à de Sócrates: o controlo da sociedade dependente do Estado, que vai da política a instituições de solidariedade social, passando pela comunicação, condicionando os seus agentes. Mesmo assim reconheça-se que nem tudo em Costa plasma Sócrates. No atual primeiro-ministro há apetência pelo poder, mas não há sinais nem nota de que ele, pessoalmente, esteja a conspirar em negócios de tipo BES, PT e outros. Claro que à data não se desconfiava disso em Sócrates, mas os factos aí estão, hoje, formulados em termos de acusação. Sócrates já trazia sinais antecedentes complexos, a que não se ligou. Hoje há mais escrutínio e o atual primeiro-ministro não parece apostado em nada de estranho. Está mais de olho numa carreira internacional que só alcançará com um currículo à prova de bala nesse campo. De resto, tem condições para lá chegar, precisamente porque é mestre na arte da política. Ainda ontem jogou com mestria a carta das pensões, com um aumento intercalar que Marques Mendes tinha dito há oito dias ser inevitável, destrunfando as oposições.

2. O nome de Ana Jorge, que também integrou o governo de Sócrates, tem sido referido como potencial Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma instituição centenária que funciona como a verdadeira Segurança Social na zona da capital. António Costa deixou a instituição degradar-se como nunca, ao ponto de estar praticamente sem mesa (administração) constituída. E agora viria Ana Jorge que há cerca de um ano foi nomeada e muito bem presidente da Cruz Vermelha. Afinal, o que é se passa? Que jogos são estes? Ninguém pergunta nada, na oposição? Há instituições que não deveriam ser transformadas em coutadas partidárias, apesar disso já ser recorrente desde há muito.

3. Luís Montenegro aproveitou uma entrevista à CNN e esclareceu alguns aspetos essenciais do seu posicionamento político, rompendo o cerco que lhe estava a ser montado por supostamente não ser alternativa. Por via da entrevistadora, ficaram de fora aspetos concretos relacionados com propostas de Montenegro, designadamente a situação dos pensionistas, entretanto, objeto de um aumento extraordinário anunciado ontem. Ora, esse é um eleitorado fundamental que está zangado com o PSD desde Passos Coelho. Foi uma oportunidade perdida. Na entrevista Montenegro afastou em teoria uma coligação com a extrema direita xenófoba, sem citar o Chega. Foram os chamados serviços mínimos para descansar alguns setores moderados do PSD e o próprio Presidente Marcelo. A ida á CNNP foi mesmo assim oportuna para Montenegro se afirmar como alternativa depois de ter sido desvalorizado pelo próprio chefe de Estado. Retirou margem aos seus rivais dentro do partido, mas afrontou os chamados “rioistas” ao mencionar positivamente Rui Moreira como um trunfo político para eurodeputado em troca do apoio dele na conquista do Porto pelos sociais-democratas. Já antes destas declarações Montenegro estava em afirmação gradual. Uma sondagem recente indicava que ele venceria eventuais disputas com qualquer um dos prováveis sucessores de António Costa.

4. Ao que tudo indica, o Chega está a preparar-se para abandonar o parlamento ou, até, não comparecer quando lá for recebido o Presidente do Brasil. É certo que a presença de Lula é o resultado amanhado de uma sucessão de erros. Começaram na visita do Presidente Marcelo ao Brasil e culminaram com a incapacidade de Santos Silva, passando pela usurpação de funções por parte João Cravinho Jr, que convidou Lula para a sessão solene do 25 de Abril sem ter legitimidade. Seja como for, Lula é o presidente do Brasil, sendo um desrespeito para a maior nação lusófona um boicote à sessão. É de evitar ser contaminado pelo Bloco de Esquerda que abandonou o hemiciclo quando recebeu o Rei de Espanha. E há que ter em conta que já com Bolsonaro os brasileiros eram subservientes em relação à Rússia e à China. Mas uma coisa é a confusão gerada pela a ida de Lula ao parlamento coincidir com a evocação do 25 de Abril. Outra, porém, é o total direito e até obrigação democrática dos parlamentares se demarcarem e verberarem as posições as posições dos invasores russos que Lula defende, ao ponto de responsabilizar os Estados Unidos e a União Europeia pelo conflito. Uma vergonha. Mesmo!

5. Depois de uma longa e, certamente, dilacerante ponderação, o Bloco de Esquerda, pela voz de uma Catarina Martins em termo de mandato, lá apareceu a exigir que se apure tudo sobre as desventuras/aventuras de Boaventura. Custou, mas foi. Como escreveu Ana Sá Lopes, de forma genial, era tudo mais fácil se em vez de Boaventura fosse só Ventura. Boaventura é uma espécie de Ayatollah Khomeini da nossa extrema-esquerda e é acusado de assédio sexual, moral e académico por várias mulheres, além de extrativismo intelectual. Uma das denunciantes foi referenciada pela imprensa do politicamente correto como uma argentina indígena (a mesma comunicação que acha indigno citar etnias em casos de violência). Pode ser que doravante deixe de se ligar à máquina de fantasias enigmáticas que é o Centro de Estudos Sociais, em Coimbra, subsidiado por fundos vindos de instituições que Boaventura de Sousa Santos definiria como neoliberais ou até colonialistas tendencialmente abusadoras de nativos. Lá se foi um ícone da esquerda radical que se manteve à frente do CES durante mais de 40 anos, à boa maneira de Fidel Castro que ele tanto idolatrava. Felizmente está suspenso e sucedem-se posições de repúdio das organizações internacionais por onde ele tem circulado como se fosse o Dalai Lama, que, por sinal, também está em maus lençóis.

6. Christine Ourmières-Widener deixou a liderança da TAP há uns dias, depois de ter sido exonerada formalmente pela assembleia geral da empresa e despedida em direto, umas semanas antes, por dois ministros que alegaram haver justa causa. A ex-administradora vai, certamente, processar o Estado por não se conformar com a natureza da decisão e ter apresentado resultados positivos. É que a avisem de que essas ações vão para o tribunal administrativo onde chegam a arrastar-se dez ou doze anos. Se assim for, a coisa decide-se quando ela tiver perto de 70 anos.