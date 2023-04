Mais de 1900 artigos contrafeitos apreendidos nas Caldas da Rainha

O Comando Territorial de Leiria, apreendeu mais de 1 900 artigos contrafeitos, no domingo, nas Caldas da Rainha.

Durante uma ação de fiscalização no mercado semanal de Santana, em Alvorninha, com o intuito de combater a contrafação, os militares da GNR fiscalizaram diversas bancadas que tinham para venda artigos contrafeitos de diversas marcas, nomeadamente de roupa, calçado e acessórios de moda, que culminou na identificação de cinco mulheres e cinco homens, com idades entre os 18 e 67 anos, por venda de artigos contrafeitos.

Foram apreendidas 1868 peças de vestuário, 69 pares de calçado e 34 malas de senhora, com um valor estimado superior a 29 mil euros.

No decorrer da ação foram fiscalizados nove estabelecimentos de restauração e bebidas a funcionar no recinto, tendo sido detetadas nove contraordenações, destacando-se três, por extintor com prazo de manutenção ultrapassado, tendo sido elaborados os respetivos autos.

Foram ainda realizadas fiscalizações a 72 veículos o que levou à detenção de um homem de 22 anos por condução sem habilitação legal, acabando ainda com a elaboração de 12 autos de contraordenação, destacando-se três por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

A operação contou com o reforço de 68 militares do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha e dos Destacamentos de Intervenção (DI) de Leiria e Santarém.