Argentina será anfitriã do Mundial sub-20

A FIFA anunciou, esta segunda-feira, que a Argentina vai ser a anfitriã do Mundial sub-20, que se vai disputar de 20 de maio a 11 de junho deste ano, substituindo a Indonésia.

"A FIFA tem o prazer de anunciar que a edição deste ano do Mundial sub-20 terá lugar na Argentina, pelo que o país dos atuais campeões do mundo irá abrir as suas portas às grandes estrelas do futebol do amanhã", disse Gianni Infantino, presidente do organismo que rege o futebol mundial, em comunicado no Instagram.

Terminando com um agradecimento à AFA, associação do futebol argentino, e ao presidente, Cláudio Tápia, por organizarem a prova em tão pouco tempo.