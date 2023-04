Turista vê corpo a boiar junto à Torre de Belém

O corpo de um homem, com cerca de 70 anos, foi encontrado esta segunda-feira a boiar no rio Tejo junto à Torre de Belém, em Lisboa, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado, acrescentando que se desconhecem para já as causas que estarão na origem da ocorrência.

“O alerta foi recebido pelas 13h45, através de uma turista, a informar para a presença de um corpo a boiar junto à Torre de Belém, tendo sido ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima e da Estação Salva-Vidas de Lisboa”, revelou a Autoridade

O corpo foi recolhido e levado pelos tripulantes da Estação Salva-Vidas para o cais da Achegã, na Doca do Espanhol, onde foi declarado o óbito. Posteriormente, foi transportado pelos Bombeiros Voluntários do Dafundo para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa, por indicações do Ministério Público.